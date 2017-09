Deutsche Entwickler über Skill - »Muss ein Entwickler ein guter Spieler sein?«

Sonntag, 17. September 2017 um 08:00

Gerade debattiert mal wieder das halbe Internet darüber, ob ein Spielejournalist ein guter Spieler sein muss. Aber muss eigentlich auch ein Entwickler ein guter Spieler sein - erst recht im eigenen Spiel? Darüber debattiert ausnahmsweise nicht das Internet, sondern das Devplay-Team, diesmal bestehend auf Jan Klose von Deck13 (The Surge), Jan Wagner von Cliffhanger Productions (Shadowrun Chronicles: Boston Lockdown), Anthony Christoulakis von Keen Games (Portal Knights) sowie Adrian Goersch von Black Forest Games (Rogue Stormers).

Braucht etwa ein Entwickler »Skill« fürs Endgame, um die Balance und den Schwierigkeitsgrad einschätzen zu können - oder reicht das Feedback von Testspielern? Muss beispielsweise der Designer eines E-Sport-Spiels selbst in den oberen Ligen mitspielen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich sein Spiel für Profisverändert? Und, ganz simpel gefragt: Muss man das eigene Spiel denn überhaupt mal komplett am Stück durchgespielt haben, oder reicht es, immer wieder einzelne Bestandteile zu testen?

