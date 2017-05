Deutsche Entwickler über Spielkonzepte - »Da hat jeder gesagt: Wow, das will ich spielen!«

Sonntag, 28. Mai 2017 um 08:00

Wie entsteht eigentlich die erste Idee für ein Spiel? Werden die Entwickler in einen Raum eingesperrt und dürfen erst wieder raus, wenn weißer Rauch aufsteigt und das Konzept fertig ist? Schlägt jemand einfach ein spannendes Feature oder Setting vor, und dann baut man ein Spiel drumherum? In der neuen Folge von DevPlay sprechen darüber Jan Klose von Deck13 (The Surge), Björn Pankratz von Piranha Bytes (Elex), Adrian Goersch von Black Forest Games (Rogue Stormers) und Jan Wagner von Cliffhanger Productions (Shadowrun Chronicles: Boston Lockdown).

Dabei geht's auch darum, welche Faktoren man bei einem neuen Projekt berücksichtigen muss - natürlich nicht zuletzt das schnöde Geld: Was kann sich das Studio überhaupt leisten? Und was lässt sich realistisch umsetzen? Außerdem diskutieren die Designer, was ein Konzept überhaupt enthalten muss, damit man damit einen Publisher findet. Braucht man eine komplettet Liste aller Features und Charaktere? Oder reicht auch eine grobe Beschreibung der geplanten Inhalte?

Auf dem Youtube-Kanal DevPlay geben deutsche Spieleentwickler einen Blick hinter die Kulissen: Wie funktioniert die Spielebranche in Deutschland? Wie stehen die Designer zu Trends à la Open World und Virtual Reality? Wie lief die Arbeit an Spielen wie Lords of the Fallen oder Risen 3? Neue Folgen ihrer Talkrunde veröffentlichen die Designer zwei Wochen vorab exklusiv auf GameStar Plus, und zwar jeden Sonntag.