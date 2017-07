Deutsche Entwickler über Story - »Was wir da machen, ist reiner Masochismus«

Sonntag, 30. Juli 2017 um 08:00

Wie viel Story braucht eigentlich ein Spiel? Kann es auch zu viel Handlung geben - oder ist deutschen Entwicklern die Story generell unwichtiger als internationalen? Diese Fragen stellten unsere User kürzlich in den DevPlay-Kommentaren bei GameStar Plus - nun antworten Jan Klose von Deck13 (The Surge), Björn Pankratz von Piranha Bytes (Elex), Anthony Christoulakis Keen Games (Portal Knights) und Jan Wagner von Cliffhanger Productions (Shadowrun Chronicles: Boston Lockdown).

Die Grundfrage lautet dabei : Wie entsteht eine emotionale Bindung zwischen Spiel und Spieler? So geht's unter anderem um den Unterschied zwischen Story und Atmosphäre - sowie natürlich unterschiedliche Genres, an die Spieler unterschiedliche Erwartungen stellen. Wie viel mehr Arbeit erfordert beispielsweise ein Rollenspiel wie Elex im Vergleich zu einem Adventure wie Jack Keane? Und warum gefällt Björn Pankratz die Geschichte des Actionklassikers Descent, obwohl's da nur darum ging, mit einem Raumschiff durch eine Mine zu düsen und Roboter zu sprengen?



Auf dem Youtube-Kanal DevPlay geben deutsche Spieleentwickler einen Blick hinter die Kulissen: Wie funktioniert die Spielebranche in Deutschland? Wie stehen die Designer zu Trends à la Open World und Virtual Reality? Wie lief die Arbeit an Spielen wie Lords of the Fallen oder Risen 3?