Deutsche Entwickler über Virtual Reality - »VR ist anstrengend, verdammt noch mal!«

Sonntag, 14. Mai 2017 um 08:00

Was steht es denn nun um die Virtual Reality? Vor allem die PC-Headsets haben sich schwächer verkauft als erwartet - lohnt es sich überhaupt, Spiele dafür zu entwickeln? Oder steht der VR noch Großes bevor? Darüber sprechen Adrian Goersch von Black Forest Games (Giana Sisters: Twisted Dreams), Bjön Pankratz von Piranha Bytes (Elex), Jan Wagner von Cliffhanger Productions (Shadowrun Chronicles: Boston Lockdown) und Jan Klose von Deck13 (The Surge) in der neuen Episode von DevPlay.

