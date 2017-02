Diablo 3 - Dank Patch 2.5.0 so bequem wie nie

Freitag, 03. Februar 2017 um 16:41

Rüstkammer, Crafting-Materialien, archaische Items: Patch 2.5.0 bringt langersehnte Komfortfeatures genauso wie einige dicke Überraschungen. Diablo-Experte jessirocks analysiert für uns die wichtigsten Neuerungen des Updates.

Patch 2.5.0 ist bereits für alle Spieler kostenlos auf dem PTR, dem öffentlichen Testserver von Diablo 3, verfügbar. Dort können sich Spieler auch selbst ein Bild von den Primal Ancient Legendaries und den weiteren neuen Inhalten machen. In den vollständigen Patchnotes für Version 2.5.0 finden sich außerdem wie gehabt Balance-Änderungen an einzelnen Fähigkeiten und Items.

Der Patch wird voraussichtlich mit Season 10 auf die öffentlichen Server gespielt werden. Ein genauer Starttermin steht noch nicht fest, Season 9 begann erst am 6. Januar. In der Regel dauern Seasons in Diablo 3 drei Monate. Demnach könnten wir im April mit Version 2.5.0 rechnen. Wer sich schon auf die nächste Season vorbereiten will, dem empfehlen wir die Klassenguides von jessirocks auf Diablo Source.