Diablo 3 - Launch-Trailer zum DLC »Rise of the Necromancer« und Update 2.6.0

Mittwoch, 28. Juni 2017 um 09:41

Der Trailer zum Release des Updates 2.6.0 von Diablo 3 stellt anhand von Gameplay-Szenen einige der wichtigsten Neuerungen vor.

So gibt es unter anderem ab sofort die Herausforderungsportale, bei denen der Spieler in einem sich wöchentlich ändernden Dungeon bestehen muss. Des Weiteren gibt es mit den Schicksalssphären neue Kopfgelder - die unvorhergesehenen Folgen des Kampfes zwischen den Nephalem und Diablo in den Hohen Himmeln.

Außerdem steht jetzt der DLC »Rise of the Necromancer« offiziell zum Download bereit, der mit dem Totenbeschwörer eine neue Spielklasse mit sich bringt.