Diablo 3 - Necromancer-Releasedatum und alle DLC-Inhalte im Trailer

Dienstag, 20. Juni 2017 um 16:00

Die Ungewissheit ist vorbei, der Veröffentlichungstermin von Rise of the Necromancer steht! Der neue Klassen-DLC für Diablo 3 wird am 27. 6. 2017 erscheinen und 14,99 Euro kosten. Im Trailer sehen wir den Totenbeschwörer in Aktion und erhalten einen kurzen Einblick in all seine vier legendären Item-Sets: Rathmas Knochen, Trag'Ouls Avatar, Gewandung des Seuchengebieters und Gnade des Inarius.

Außerdem zeigt das Video die weiteren Inhalte des DLC-Pakets inklusive aller kosmetischen Items. Die Rückkehr des Totenbeschwörers enthält die Schwingen des Kryptawächters, eine Necromancer-Flagge, einen Porträtrahmen, ein Banner samt Siegel und den halb geformten Golem als neuen Gefährten.

Der Totenbeschwörer wird wie alle anderen Klassen auch ganz normal im Abenteuer-Modus, den Seasons und der Kampagne spielbar sein. Blizzard hat bereits das Intro-Video des Necromancers veröffentlicht.