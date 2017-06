Diablo 3: Patch 2.6.0 - Challenge Rifts und Belohnungen im Entwickler-Video

Montag, 19. Juni 2017 um 13:31

Die Entwickler von Diablo 3 stellen in diesem Video die Herausforderungsportale vor, ein neues Feature im kommenden Patch 2.6.0. In den Challenge Rifts treten wir anders als in normalen Nephalemportalen nicht mit unseren eigenen Skills und Items an. Stattdessen müssen wir einen Rift meistern, den ein anderer Spieler bereits absolviert hat - und mit genau den gleichen Fähigkeiten und der gleichen Ausrüstung seine Bestzeit unterbieten.

Wer das schafft, staubt eine Beutetasche voller Gegenstände, Craftingmaterialien und Blutspittern ab. Die können wir nur einmal pro Challenge Rift gewinnen, allerdings soll jeden Montag ein neues Herausforderungsportal im Angebot sein. Auf Ranglisten können wir unsere Bestzeiten mit Freunden und der Welt vergleichen.

Übrigens: Mit Patch 2.6.0 soll auch der Necromancer Einzug in Diablo 3 halten. Dessen Intro-Video hat Blizzard bereits veröffentlicht.