Die 10 absurdesten Simulatoren - Wenn ich groß bin, werde ich Klomanager!

Donnerstag, 18. Mai 2017 um 15:15

Wer auf Steam nach dem Begriff »Simulator« sucht, bekommt über 100 Seiten an Ergebnissen angezeigt. Von Walking-Simulatoren wie Firewatch über Fahrsimulationen wie den American Truck Simulator bis hin zu Städtebau-Simulatoren wie Cities: Skylines.

Viele Vertreter des Genres sind bei Fans extrem beliebt und können qualitativ locker mit anderen Vollpreistiteln mithalten. Allein die Verkaufszahlen des Landwirtschafts-Simulators 2017 belegen, dass das Simulations-Genre nicht mehr nur für kleine Zielgruppen relevant ist, sondern auch massentaugliche Titel liefern kann.

Daneben gibt es aber auch viele absurde Simulations-Spiele, die in Sachen Kuriosität kaum zu überbieten sind. Teilweise natürlich auch, weil die Macher absichtlich unsinnige Themen für ihre Spiele gewählt haben. Oder wie sonst lässt sich der Tee Party Simulator oder der Shower with your Dad Simulator erklären?

Aus der großen Auswahl an bizarren Genre-Vertretern haben wir zehn der verrücktesten Simulatoren ausgesucht und stellen sie Ihnen in diesem Video einmal vor. Mit dabei sind:

- der GOAT Simulator

- der Surgeon Simulator

- der Tee-Party Simulator

- der Brot Simulator

- der Ultimate Epic Battle Simulator

- der Klomanager

- der Job Simulator

- der Beleidigungs Simulator

- der Uhren-Simulator

- und der Shower with your Dad-Simulator.