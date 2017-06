Die 5 besten Piratenspiele - Video: Die Freibeuter kehren zurück!

Samstag, 24. Juni 2017 um 08:00

Piratenspiele sind wieder groß im Kommen. Neben dem sehr vielversprechenden Sea of Thieves, in dem wir mit unseren Freunden eine Freibeuter-Crew gründen können, erntete Ubisofts Ankündigung von Skull & Bones in den sozialen Netzwerken reichlich Applaus. Eine gute Gelegenheit für uns, noch einmal auf die 5 besten Piratenspiele zurück zu schauen.

Habt Sie noch weitere Favoriten, die in dieser Liste nicht aufgetaucht sind? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare.

