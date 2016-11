Die 5 schlimmsten US-Präsidenten der Spielegeschichte - Special: Die größten Schurken im Oval Office

Dienstag, 08. November 2016 um 09:35

Wer schon denkt, echte Politiker seien schlimm, wird von Videospielen eines besseren belehrt. Denn wir zeigen im Video-Special, was für Ganoven in der Spielegeschichte schon das höchste Amt der Vereinigten Staaten von Amerika bekleidet haben. Ganz egal wie also die US-Präsidentschaftswahl 2016 ausgeht: Es ginge noch viel schlimmer!

Von Supersoldaten-Klonen, über irre Hasenviecher, größenwahnsinnige Gangsterbosse, Zombieschlächter, Cyborg-Doppelgänger. Alien-Invasoren bis hin zu selbstgekrönten Tyrannen zeigen wir die fünf schlechtesten Anführer der freien Welt aus Sam & Max, Command & Conquer, Metal Gear Solid, Saints Row, Destroy All Humans, Assassin's Creed und Call of Duty.