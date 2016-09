Die besten Blizzard-Story-Momente - Tolle Twists in Warcraft, StarCraft, Diablo & Co

17.09.2016 239 Views 0 Kommentare 1 Gefällt mir

Spoiler-Warnung für Diablo 1, Diablo 2, Warcraft 3, StarCraft 1, StarCraft 2 und Wrath of the Lich King!

Story-Guru Chris Metzen geht nach 22 Jahren beim Entwickler Blizzard in den wohl verdienten Ruhestand. Und obwohl seine offizielle Stellenbezeichnung eine andere war, trifft Story-Guru den Nagel auf den Kopf, da er sich die bis heute von Millionen Spielern geliebten Welten von Warcraft, StarCraft, Diablo und Overwatch mitsamt der komplexen Hintergrundgeschichte ausgedacht hat.

Grund genug einen Blick zurück zu werfen auf all die vielen Spiele, die in seiner Schaffenszeit entstanden sind und in diesem Video die besten Story-Momente der Blizzard-Spiele vorzustellen.

Unsere Auswahl haben wir höchst subjektiv innerhalb der GameStar Redaktion ohne Anspruch auf vollständigkeit getroffen.

War euer liebster Moment nicht dabei? Dann schreibt ihn in die Kommentare und wir machen aus euren gesammelten Momenten ein zweites Community-Favoriten-Video!