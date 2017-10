Die besten Spiele von 1997 - Video: Das Jahr der Legenden

Mittwoch, 25. Oktober 2017 um 15:00

1997 war ein fantastisches Spielejahr. Und es war das Gründungsjahr der GameStar. Deshalb wirft unsere Sonderheft-Redaktion mit dem Retro-Jahrbuch 1997 einen Blick zurück auf die größten Hits von vor 20 Jahren. Das neue Heft gibt es ab dem 25. Oktober am Kiosk oder im Online-Shop.

Wer sich das Heft nicht kaufen will, soll aber nicht leer ausgehen. Deshalb erinnert GameStar-Redakteur Christian Fritz Schneider in diesem Video an 10 der besten Spieleveröffentlichungen von 1997. Immerhin war das das Jahr, in dem Age of Empires, GTA oder Fallout geboren wurden - Serien, die uns bis heute begleiten und viele Fans gefunden haben.

Aber auch Spiele, die inzwischen eher in Vergessenheit geraten sind, finden in unserer Top-10-Liste der besten Spiele von 1997 einen Platz.

Das war 1997: Mehr Infos zum Retro-Sonderheft