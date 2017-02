Die Rückkehr der Echtzeitstrategie - Große Themenwoche vom 11.2 bis 18.2. auf GameStar.de

Freitag, 10. Februar 2017 um 14:00

Echtzeitstrategie, tot? Von wegen! 2017 stehen uns so viele vielversprechende RTS-Titel ins Haus wie lange nicht mehr. Halo Wars 2, Dawn of War 3, Spellforce 3, Sudden Strike 4 - da ist für jeden was dabei! Und diesem Umstand widmen wir eine große Themenwoche auf GameStar.de.

Jeden Tag warten neue Videos und Artikel rund um das Thema Echtzeitstrategie auf Sie. Wir haben uns die spannendsten Spiele 2017 angeschaut, mit Entwickler-Legenden gesprochen und uns selbst die Köpfe zerbrochen, um herauszufinden: Schlägt dieses Jahr endlich wieder die Stunde der Echtzeitstrategie?

Im Video erzählen Micha und Maurice von ihren eigenen Erfahrungen mit dem ehrwürdigen Genre: Wie sind sie damals dazu gekommen, welchen Reiz hat die Echtzeitstrategie eigentlich und warum wünschen wir sie uns so dringend zurück?