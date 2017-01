Diluvion - Kurz vor Release: Gameplay-Trailer zur U-Boot-Action

Samstag, 14. Januar 2017 um 10:04

Bevor Diluvion am 2.2.2017 für PC veröffentlicht wird, zeigt uns dieser Trailer welche Gefahren uns in der Tiefe der See erwarten und gegen was wir mit unserem kleinen U-Boot antreten. Das Video zeigt jede Menge Gameplay-Szenen aus dem Action-Unterwassserspiel und gibt uns so auch einen Einblick in die zwei Spielansichten, die uns erwarten.

Während wir die verschiedenen U-Boote nämlich aus einer 3rd-Person-Ansicht durch die Open-World-Gebiete steuern, schaltet das Spiel in Häfen oder beim Management unter Crew in eine 2D-Seitenansicht, die uns mehr Optionen bieten und auch Gespräche mit NPCs ermöglicht.

Der Trailer zu Diluvion zeigt außerdem Kämpfe gegen große U-Boot-Schlachtschiffe und noch größere Seeungeheuer.

