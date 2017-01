DiRT 4 - Gameplay & Fazit: Was es von DiRT Rally unterscheidet?

Freitag, 27. Januar 2017 um 17:17

Codemasters will mit DiRT 4 schon im Juni 2017 das nächste Spiel der Rallye-Serie veröffentlichen. Doch wie sieht das neue Rennspiel eigentlich in Bewegung aus und was unterscheidet das neue DiRT vom Rally-Vorgänger? In diesem Video Beantworten Johannes Rohe und Heiko Klinge diese Fragen und zeigen alle Gameplay-Szenen, die zur Ankündigung von DiRT 4 veröffentlicht wurden.

Mehr Details? Stichpunkt-Vorschau zu DiRT 4

Im Video zeigen wir unter anderem Rallye-Rennen in DiRT 4 bei Regen und in unterschiedlichen Ländern. Außerdem gibt es Infos zum Fun-Mode und Spielszenen aus den Buggy-Rennen, die mit dem neuen Spiel wieder ihren Weg zurück in die Serie finden.

DiRT 4 soll im Juni für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden. Einen genauen Termin gibt es nicht. Anders als bei DiRT Rally ist diesmal keine Early-Access-Phase geplant.