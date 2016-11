Dishonored 2 - Deutscher Launch-Trailer: schleichen, morden, rächen

Mittwoch, 09. November 2016 um 16:21

Eigentlich erscheint Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske erst am 11. November 2016, doch wer das Spiel vorbestellt hat, darf schon morgen in das Abenteuer starten. Das feiert Bethesda mit der Veröffentlichung des Launch-Trailers, den ihr hier in der deutschsprachigen Version findet.

In Dishonored 2 schlüpfen wir entweder in die Rolle von Corvo Attano, dem Protagonisten des Vorgängers, oder Emily Kaldwin, Thronerbin der Inselkönigreiche und Tochter von Corvo. Beide Charaktere verfügen über besondere Fähigkeiten, die wir kombinieren können, um entweder ungesehen und leise oder brutal offensiv an unsere Ziele zu gelangen. Der Launch-Trailer fasst sowohl die Story, als auch die neuen Ferigkeiten zusammen und bereitet uns so auf den Launch am Freitag vor.

Wir haben unsere Test-Version leider auch erst zum Release bzw. wenige Stunden davor bekommen und konnten am 10.11. dann erst ein Angespielt-Fazit zu Dishonored 2 von den ersten Spielstunden bieten.