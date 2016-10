Dishonored 2 - Entwickler-Video stellt faszinierende Level vor

14.10.2016 153 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Im jünsten Entwickler-Tagebuch zu Dishonored 2 erklären uns die Macher der Arkane Studios die Missionen des Stealth-Titels. Besonderen Wert wurde diesmal auf die abwechlsungsreiche Gestaltung der Spielwelt gelegt, sodass die Spieler in Dishonored 2 unter anderem das sogenannte Clockwork Mansion aufsuchen müssen, das mit seinen beweglichen Räumen ein ganz besonderes Spielerlebnis zu werden verspricht. Außerdem gibt es einen Level, der in zwei Zeitebenen zugleich erkundet werden kann, was ebenfalls sehr vielversprechend ausschaut.

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske erscheint am 11. November für PS4, Xbox One und PC.