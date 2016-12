Dishonored 2 - Skills und Combos: Unsere Favoriten

Dienstag, 06. Dezember 2016 um 13:09

In Dishonored 2 gibt’s etliche Möglichkeiten, Waffen, Skills und Gadgets für kreative Aktionen zu kombinieren. Wir zeigen in unserem Video kurz unsere Favoriten – mit Domino schalten wir Feinde wie die namensgebenden Steinchen aus, mit Doppelgänger verwirren wir unsere Gegner und retten notfalls unorthodox die eigene Haut, mit improvisierten Bomben schalten wir ganze Gruppen aus. Wir wollen aber natürlich auch wissen, wie unsere Leser die Wachen Karnacas ausschalten, also immer her mit den coolen Kombos und ab damit in die Kommentare!

Wer einen weiteren Blick auf die Fähigkeiten werfen will, mit denen Emily und Corvo den Thron zurückerobern wollen, und noch nicht sicher ist, mit wem er losziehen will, kann sich in unserem Vergleichsartikel einen Überblick verschaffen.

So gut war Stealth seit Jahren nicht: Dishonored 2 im Test (GS)

