Divinity: Original Sin 2 - Launch-Trailer zum Start des Early Access

Divinity: Original Sin 2 ist ein Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen. Es baut auf Technik und Spielmechanik der Enhanced Edition des ersten Original Sin auf. Und wie der erste Teil wird das Spiel über Kickstarter mitfinanziert. Die Entwickler wollen diesmal deutlich mehr Fokus auf Dialoge und Story legen. Wir spielen wahlweise als Mensch, Elf, Zwerg oder Echse und wählen obendrein eine Herkunftgeschichte für unseren Helden. All das beeinflusst, wie die Spielwelt auf ihn reagiert. Unterschiedliche Gruppenmitglieder haben damit auch unterschiedliche Optionen, in menschlichen Adelskreisen sind Zwerge etwa nicht willkommen. Das wird besonders im Koop relevant, den wir mit bis zu vier Spielern angehen können - und das nicht nur miteinander, sondern zum Teil auch gegeneinander, wenn wir darum wetteifern wer eine Quest zuerst löst oder auf welche Weise sie ausgehen soll. Die Kämpfe setzen auf das bewährt geniale Rundentaktik-System von Original Sin, in dem wir Elementarzauber aufs teuflischste kombinieren. Neu dabei sind zahlreiche neue Fähigkeiten, die wir jetzt auch per Skillcrafting zu neuen kombinieren dürfen.