Doctor Who - Serien-Trailer: Peter Capaldi nimmt seinen Abschied als Doctor

Montag, 24. Juli 2017 um 08:00

Im Trailer zum BBC-Serienhit Doctor Who nimmt Peter Capaldi als Doctor im Weihnachts-Special Twice Upon A Time zu Staffel 10 seinen Abschied als zwölften Doctor. Im Special trifft er auf den allerersten Doctor der langjährigen Science-Fiction-Serie, gespielt von David Bradley.

Im Special wird Ende des Jahres gleichzeitig der neue Doctor der Serie vorgestellt: Jodie Whittaker wird zur ersten Frau als Timelord. Staffel 11 geht nächstes Jahr an den Start.