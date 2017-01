Double Dragon 4 - Release-Trailer zeigt euch alles, was ihr wissen müsst

Montag, 30. Januar 2017 um 17:00

Double Dragon 4 prügelt sich am 30. Januar 2017 seinen Weg als digitaler Download auf die PS4, einen Tag später, am 31. Januar, folgt die PC-Version. Pünktlich zum Release gibt es einen neuen Trailer, der alle (neuen) Inhalte zusammenfasst. Neben der Kampagne, in der Billy und Jimmy fleißig Dojos errichten, um ihre Martial-Arts-Kampfkunst zu verbreiten, enthält Double Dragon 4 auch einen Duel-Mode für zwei Spieler. Je weiter ihr in der Story voranschreitet, desto mehr Charaktere schaltet ihr für den Duel-Mode frei.

Darüber hinaus dürft ihr euch im neuen Tower-Modus wie Bruce Lee im Film "Das Spiel des Todes" Stockwerk für Stockwerk einen Turm hinaufkämpfen. Auch hier könnt ihr Charaktere für andere Modi freischalten. Grafisch orientiert sich Double Dragon an den Ports für das NES, einige Charakter-Sprites wurden sogar übernommen.