Dragon Ball: Xenoverse 2 - Launch-Trailer stimmt auf Release ein

Freitag, 28. Oktober 2016 um 12:43

Am 28. Oktober 2016 erscheint das Actionspiel Dragon Ball: Xenoverse 2 für PS4, Xbox One und PC. Capcom hat nun zur Einstimmung den Launch-Trailer veröffentlicht. Xenoverse 2 läuft mit 60 Bildern pro Sekunde, sodass die Kämpfe noch geschmeidiger laufen, und bringt im Vergleich zum Vorgänger etliche Neuerungen mit. So können wir nun in der Hub-Welt, wo sich alle Spieler treffen und Items kaufen, herumfliegen. Zudem werden neue Moves und Charaktere eingeführt, darunter Majin Vegeta.

Als neuer Missionstyp kommen die Expert-Missions hinzu. In diesen Massenkämpfen treten sechs Spieler gegen einen Boss an. Dabei können wir uns online Mitspieler suchen oder wir greifen einfach auf KI-Kumpanen zurück. Mehr Infos zu Dragon Ball: Xenoverse 2 gibt's in unserer Vorschau.