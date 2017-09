Dreadnought - Launch-Trailer zum Start der deutschen Sprachversion

Freitag, 29. September 2017 um 17:45

Dreadnought ist in Deutschland gelandet. Das kostenlos spielbare Weltraumspiel des Berliner Studios Yager war bisher nur in englisch verfügbar. Zum Start der komplett lokalisierten Version gibt es einen sehr unterhaltsamen Launch-Trailer, der die gewaltigen Raumschiffe in der deutschen Hauptstadt zeigt.