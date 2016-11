Driving Survival - Gameplay-Trailer zum Horror-Rennspiel

Sonntag, 27. November 2016 um 13:01

Der Trailer zu Driving Survival stellt das Gameplay des Horror-Rennspiels vor, in dem wir am Steuer eines Autos schaurigen Verfolgern entkommen müssen. Dabei können wir aus der Ego-Ansicht oder der Perspektive hinter unserem Fahrzeug hin und her wechseln. Gelingt es unseren Verfolgern, unser Auto anzuhalten, steigen sie blitzschnell aus ihrem eigenen Fahrzeug aus und greifen uns direkt an.