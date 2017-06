Dungeons 3 - Erster Gameplay-Trailer zeigt die neue Spielgrafik

Freitag, 23. Juni 2017 um 17:32

Publisher Kalypso hat den ersten Gameplay-Trailer zu ihrem Spiel Dungeons 3 veröffentlicht, der einen ersten Einblick in die Spielgrafik des dritten Teils gibt. Das Dungeon-Keeper-inspirierte Strategiespiel erscheint im Herbst 2017 für Windows-PC, Mac und Linux, sowie für PlayStation 4 und Xbox One.

In der Beschreibung heißt es: »In Dungeons 3 bemächtigt sich das machthungrige Böse der Dunkelelfenpriesterin Thalya, die seine Kreaturen in den Kampf gegen das Gute führen soll, während es selbst bequem vom heimischen Dungeon aus die Strippen zieht. Mit Thalya an der Spitze und der geballten Macht des Bösen als Unterstützung machen sich Höhlen-Bauer auf, die Welt im Namen des Dungeon Lords zu erobern.«