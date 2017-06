E3 2017 - So war's auf der wichtigsten Games-Messe der Welt (Video)

Samstag, 17. Juni 2017 um 14:45

Die E3 2017 ist vorbei, unser Vor-Ort-Team bestehend aus Heiko Klinge, Johannes Rohe, Julius Busch, Alex Beck, Rae Grimm (GamePro) und Sebastian Ossowski (IGN Deutschland) sind auf dem Rückweg. Doch bevor sie heim flogen, haben sie noch ein Fazit-Video aufgenommen und geklärt: Wie war's dieses Jahr auf der wichtigsten Gaming-Messe der Welt?

Die Frage ist dieses Jahr ganz besonders wichtig. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der E3 durften nicht nur Business-Typen und Journalisten rein, sondern auch ganz normale Fans. 15.000 Eintrittskarten zu je 250 Dollar hat die E3 ausgegeben - ob das eine gute Idee war, kommt bei der Redaktion unterschiedlich an.

E3 bei GameStar: Alle Streams, News, Videos und Previews

Außerdem rekapituliert das Team, welche Highlights es auf der Messe gab, was nicht so gut funtioniert hat und worauf sie sich jetzt am meisten freuen.

Sie sind Plus-Leser? Dann gucken Sie doch hinter die Kulissen unserer E3-Berichterstattung! Julius Busch hat für Sie in LA ein "Making-of"-Video gedreht und Michael Graf hat mit Heiko Klinge jeden Tag einen Chefredaktionstalk geführt:

Hinter den Kulissen: So war's auf der E3

E3-Talk, Folge 1: »Das Zeitalter der Lootbox hat begonnen«

E3-Talk, Folge 2: »Füllt eure Spielwelten endlich vernünftig«

E3-Talk, Folge 3: »Bringt eure Klassiker zurück«

E3-Talk, Folge 4: »Lang lebe der Singleplayer«

E3-Talk, Folge 5: »Braucht die E3 noch jemand?«

Wie hat Ihnen denn unsere Berichterstattung von der E3 gefallen? Wir haben dieses Jahr einiges verändert und mehr Videos und Livestreams produziert. Sagen Sie uns dazu Ihre Meinung, ihr Lob aber auch Ihre Kritik in den Kommentaren, damit wir aus dieser E3 fürs nächste Event lernen.