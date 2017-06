Echo Arena & Lone Echo - Ankündigungs-Trailer: E-Sports und VR treffen auf Schwerelosigkeit

Montag, 12. Juni 2017 um 19:57

Oculus und Ready at Dawn haben ein zweiteiliges VR-Spiel auf der PC Gaming Show zur E3 2017 vorgestellt:

Der Multiplayer-Part Echo Arena will den E-Sport revolutionieren und ihn mit der Oculus Rift und Virtual Reality verknüpfen. Zwei Teams treten in einem Tron-artigen Frisbee-Spiel gegeneinander an und müssen einander zu passen oder dem gegnerischen Team die wertvolle Scheibe abluchsen - das ganze findet in Arena statt, in der die Spieler völlig schwerelos sind, was viel Bewegungsspielraum ermöglicht.

Echo Arena stammt von Ready at Dawn, die man für The Order 1886 und Deformers kennt und wird gekoppelt an ein Singleplayer-Erlebnis veröffentlicht: auch das bereits angekündigte Lone Echo wird noch einmal gezeigt und macht das Paket komplett, indem es uns allein in die Schwerelosigkeit des Alls entführt.

Das VR-Erlebnis wird am 20. Juli 2017 veröffentlicht und ist mit dem Touch-Controller spielbar.

Intel Pressekonferenz: X299, E-Sport und VR