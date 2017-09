ECHO - Gameplay-Video: Der Kampf gegen sich selbst beginnt

Donnerstag, 21. September 2017 um 18:00

Das Stealth-Action-Spiel ECHO tritt mit einem interessanten Konzept an. Denn im Indie-Titel vom Entwickler ULTRA ULTRA erkundet man einen mysteriösen Weltraum Palast, dessen Wächter allesamt Kopien der Spielheldin »En« sind. Der Clou daran: Der Palast erwacht regelmäßig zu neuem Leben und schickt dem Spieler immer tödlichere Kopien auf den Hals. Denn die KI-Feinde analysieren unser Spielverhalten und setzen unsere besten Tricks gegen uns ein.

Die Hauptrolle der En übernimmt dabei übrigens ein bekanntes Gesicht: Schauspielerin Rose Lelsie aus Game of Thrones spricht die Protagonistin.

Wir zeigen in diesem Video die ersten 20 Minuten des Spiels, das am 19. September 2017 auf Steam erschienen ist. Aktuell entsteht außerdem unser Test zum Spiel, der in Kürze auf GameStar.de erscheint.