Elex - Gameplay-Trailer: Gothic trifft Endzeit & Sci-Fi

Mittwoch, 07. Juni 2017 um 10:13

Der Trailer zu Elex zeigt Gameplay-Szenen der verschiedenen Fraktionen und Gebiete im Science-Fantasy-Rollenspiel der Gothic- und Risen-Macher. Die Mischung wirkt stilistisch wie ein Mix aus Fallout oder Mad Max, Gothic und Destiny mit diversen Schuss- und Nahkampfwaffen sowie Magie. Und aus irgendeinem Grund auch mit einer Stangentänzerin.

Laut den Entwicklern erwartet die Spieler eine Welt voller Freiheiten und Entscheidungsmöglichkeiten. Wir haben bereits vorab einen Blick auf das Moral-System von Elex werfen können. In unserer Preview zeigen wir außerdem die größten Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu Gothic. Elex erscheint am 17. Oktober 2017 für PS4, PC und Xbox One.