Enderal: Forgotten Stories - Ingame-Trailer: 2 Minuten neue Inhalte des Addons

Freitag, 16. Dezember 2016 um 19:02

Die preisgekrönte Skyrim-Total-Conversion Enderal bekommt ein Addon. Forgotten Stories wird es heißen und all das erzählen, was das Team von SureAI nicht mehr in Enderal unterbringen konnte. Das Addon will nicht nur zehn bis 20 Stunden neue Questabenteuer liefern, sondern auch das Hauptspiel verbessern.

Im Mittelpunkt stehen zwei Gilden-Questreihen. Spieler können sich der Goldenen Sichel anschließen, der einflussreichsten Händlergilde Enderals. SureAI verspricht eine nonlineare Geschichte voller Intrigen - und obendrein ein geheimes Ende fürs Hauptspiel.

Forgotten Stories soll 2017 erscheinen, weil allerdings nicht das gesamte ursprüngliche Team daran arbeitet und bei Hobbyprojekten dieser Größenordnung die Planung ohnehin eher schwierig ist, bleibt es bei der groben Angabe.

Enderal hat jüngst bei den Game Awards in der Kategorie Fan Creation gewonnen und ist ein heißer Anwärter auf die Mod des Jahres bei Mod DB.

Mehr Infos zur Mod: Ankündigung und Bilder von Forgotten Stories