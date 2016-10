Endless Space 2 - Render-Trailer zum Early-Access-Release

Endless Space 2 ist ein 4X Weltraum-Runden-Strategiespiel. Wie im Vorgänger Endless Space (2012) versuchen wir uns zum Herrscher über das Universum aufzuschwingen. Eine große Neuerung ist das Wahlsystem. Alle 40 Runden wählt unsere Bevölkerung ein intergalaktisches Parlament. Welche Parteien die Oberhand gewinnen, hängt von der Einstellung der von uns regierten Alienrasse aber auch von der Spielsituation ab. Die friedliebenden Sophons wählen etwa im Normalfall die Wissenschaftspartei oder die Pazifisten-Partei. Wenn aber plötzlich die aggressiven Craver unsere Galaxie attackieren, gewinnen die Militaristen massiv an Zuspruch. Schlagen wir uns bei der Wahl auf die richtige (also siegreiche) Seite, dürfen wir mächtige Gesetze erlassen, die uns Boni gewähren. Die Kämpfe verlaufen in Endless Space 2 noch immer zum Großteil ohne unser Zutun. Wir legen lediglich vor dem Gefecht die Taktik fest. Das umstrittene Karten-System des Vorgängers hat allerdings ausgedient.