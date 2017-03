Entwickler erklären: Wie die Idee zum Feature wird - »Eine gute Idee macht noch kein gutes Spiel«

Sonntag, 05. März 2017 um 08:00

Eine Gameplay-Idee ist schnell gefunden: Zerstörbare Umgebungen wären gut! Oder Drachen! Oder Itembeute! Aber wie stellen Entwickler fest, ob diese Idee wirklich gut ist, zum Spiel passt und Spaß macht? Und wie wird aus den ersten Ideen dann tatsächlich ein fertiges Spiel? Jan Theysen von King Art (Die Zwerge), Björn Pankratz von Piranha Bytes (Elex) und Jan Klose von Deck13 (The Surge) erzählen, welche Entwicklungsphasen eine Spielidee durchläuft und wie einzelne Features getestet werden.

Anhand eines Prototypen von Iron Harvest demonstriert Jan Theysen beispielsweise die Physikeffekte des Echtzeit-Strategiespiels. Schließlich sollen darin Mauern zerschossen und herumliegende Trümmer von Mechs aus dem Weg geschoben werden, ohne dass die Performance in die Knie geht. Und wie sieht's im Gegensatz zu solchen technischen Features mit Story-und Spielwelt-Ideen aus, etwa für Gothic?

Auf dem Youtube-Kanal DevPlay geben deutsche Spieleentwickler einen Blick hinter die Kulissen: Wie funktioniert die Spielebranche in Deutschland? Wie stehen die Designer zu Trends à la Open World und Virtual Reality? Wie lief die Arbeit an Spielen wie Lords of the Fallen oder Risen 3? Neue Folgen ihrer Talkrunde veröffentlichen die Designer zwei Wochen vorab exklusiv auf GameStar Plus, und zwar jeden Sonntag.

