Escape from Tarkov - Gameplay-Video stellt die Scavs als spielbare Nebenfraktion vor

Freitag, 07. April 2017 um 14:11

»Als Scav zu spielen ist wie ein Spiel ohne Regeln« - so schreibt es der Entwickler Battlestate Games auf seiner offiziellen Webseite. Die Scavs sind eine der spielbaren Nebenfraktion in Escape from Tarkov und werden im Gameplay-Video näher vorgestellt.

Als Scav-Spieler soll sich das Gameplay dann auch deutlich anders anfühlen als auf Seiten von BEAR oder USEC. Bis zu vier Spieler können sich zusammenschließen, um möglichst viel Beute einzusammeln. Die kann nach dem Ableben des Scavs auf den eigenen Hauptcharakter übertragen werden. Die Scavs bieten damit eine alternative Möglichkeit, an den Kämpfen teilzunehmen, ohne das Risiko etwas beim Tod zu verlieren.

