Escape from Tarkov - Launch-Trailer zum Start der Closed-Beta

Samstag, 29. Juli 2017 um 14:41

Escape from Tarkov ist in die geschlossene Beta-Phase eingebogen. Alpha-Teilnehmer erhalten automatisch Zugang. Alle anderen Interessierten müssen zunächst mindestens die Standard-Version des Spiels vorbestellen - der Beta-Key ist in jeder Vorbestellung inbegriffen.

Was die Beta-Version des Shooter-MMOs zu bieten hat und wie Sie am Beta-Test teilnehmen können, haben wir in einem ausführlichen Artikel für Sie zusammengefasst.

Mehr dazu: So kommen Sie in die Beta von Escape from Tarkov