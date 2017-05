ESO: Morrowind - Vorschau-Video: 15 Jahre später und wir sind wieder in Seyda Neen

Mittwoch, 24. Mai 2017 um 17:35

Was erwartet uns im neuen Morrowind, 15 Jahre nach The Elder Scrolls 3? Im Addon zum Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online kehren wir ja nach Vaardenfell zurück. Allerdings spielt die Erweiterung 700 Jahre vor Morrowind. Trotzdem werden wir viele Orte sofort wiedererkennen.

Was ESO: Morrowind an neuen Inhalten liefert und wie die Erweiterung den ganzen Start des MMOs umbaut, erklärt uns unser Gast Kai Schober, Bethesdas Community Manager für den deutschsprachigen Raum. Während wir über die neuen Quests und die neue Klasse sprechen, zeigen wir jede Menge Gameplay aus der PC-Beta. Mit dabei sind natürlich auch ein paar Kämpfe.

Wichtig ist natürlich auch die Frage, kann man das neue Morrowind auch als Singleplayer spielen?



The Elder Scrolls Online: Morrowind erscheint am 6. Juni 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Der Early Access für Vorbestller zum Morrowind-Addon läuft aber auch schon seit dem 22. Mai.