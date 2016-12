Euro Truck Simulator 2: Frankreich - Gameplay-Trailer zur Erweiterung »Viva la France!«

Donnerstag, 01. Dezember 2016 um 12:43

Der Gameplay-Trailer zum Euro Truck Simulator 2 stellt die Erweiterung »Viva la France!« anhand von einigen Gameplay-Szenen etwas genauer vor.

Das Addon erscheint am 5. Dezember 2016 und entführt die Spieler - wie es der Name bereits erahnen lässt - nach Frankreich. Dort können sie 20.000 Kilometer an neuen Straßen und Autobahnen erkunden, 15 zusätzliche Städte bereisen und dabei zahlreiche bekannte Wahrzeichen des Landes besuchen.

Außerdem bietet die Erweiterung »Viva la France!« einige neue Firmen, für die der Spieler arbeiten kann. Sogar an das Mautsystem in Frankreich haben die Entwickler von SCS Software gedacht.