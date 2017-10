Europa Universalis 4 - Muslime und der Nahe Osten im Fokus des DLC-Trailers Cradle of Civilization

Donnerstag, 05. Oktober 2017 um 15:56

Ein neuer DLC, ein neuer spielerischer Fokus: Europa Universalis 4 schaut in Cradle of Civilization grob in Richtung des Nahen und Mittleren Ostens und der muslimischen Kultur im allgemeinen. Spieler können für alle Völker neue Mechaniken erwarten, der Fokus liegt aber auf die Nationen rund um Mesopotamien und die jüngste der drei großen abrahamitischen Religionen.

Neu:

Neue Regierungsformen: Mächtige Entscheidungen für jede der speziellen Regierungsformen im Nahen Osten, beispielsweise für die ägyptischen Mameluken, Persien oder die Erben Timurs.

Handelsstrategien: Händler werden bald mehr können, als nur Geld abzuschöpfen. Neue Optionen sind beispielsweise die Verbreitung des Islam und die Vorbereitung eines Kriegs in einem Gebiet.

Islamische Schulen (Madrasa): Nur wer den Islam studiert, erhält spezielle Boni und diplomatische Vorteile.

Professionalisierung von Armeen: Armeen müssen gedrillt werden und Disziplin lernen, wenn man das Zeitalter des Söldnerhorden hinter sich lassen und riesige stehende Heere rekrutieren will.

Ausnutzungen von Entwicklung: Provinzen können kurzfristig gegen Entwicklungspunkte Geld oder neue Soldaten spendieren. Aber das kann langfristig schaden.

Weitere Neuerungen: Änderungen an nationalen Ideen, Missionaren, türkische Janitscharen und vielen anderen Spielmechaniken.

Ein Release-Datum gibt es für Cradle of Civilization wie üblich bei DLC-Ankündigungen noch nicht.