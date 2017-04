EVE Online: Birth of the Capsuleer - Neues Intro-Video zum Sci-Fi-MMO

Mittwoch, 19. April 2017 um 14:34

EVE Online bekommt ein neues Intro-Video. Der Trailer mit dem Titel EVE Online: Birth of the Capsuleer wurde auf dem vom Entwickler CCP Games veranstalteten EVE Fanfest 2017 erstmals vorgestellt und zeit die Gebuert eines Kapselpiloten in New Eden.

Das Video rückt die Verbindung zwischen Raumschiff und Spieler weiter in den Vordergrund und soll insbesondere für Neueinsteiger die Kernelemente des Weltraum-MMOs näher beleuchten: Industrie, Erkundung und Eroberung.

