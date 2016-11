Experten-Test: Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation - Achtung, Katastrophe!

Freitag, 11. November 2016 um 16:13

Viele Kinder und auch Erwachsene träumen davon, mal Feuerwehrmann zu sein. Notruf 112 - Die Feuerwehr Simulation vom deutschen Entwickler Crenetic soll diesen Traum zumindest am PC wirklichkeit werden lassen. Gemeinsam mit dem Sim-Experten Ansgar vom YouTube-Kanal nordrheintvplay checkt Johannes im Review-Video, ob die Simulation den Kaufpreis von 30 wert ist.

Das Spiel, das in Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr Mühlheim an der Ruhr entwickelt wurde, bildet den Alltag eines Feuerwehrmanns so genau ab, wie kein anderer Simulator. Jedes Fahrzeug ist bis ins kleinste Detail im Spiel abgebildet, sämtliche Werkzeuge und Arbeitsgeräte können und müssen in den Einsätzen verwendet werden.

Technisch ist Notruf 112 jedoch nahe am Totalausfall. Trotz veralteter Grafik zuckelt Bildrate an der Grenze zum Totalausfall. Zudem machen uns die KI und zahlreiche Bugs regelmäßig das Leben schwer. Aktuell können wir daher nur vom Kauf abraten. Die Entwickler geloben aber Besserung und wollen das Spiel mit Patches besser spielbar machen.

Sim Fan? Hier geht's zum Test des Landwirtschafts-Simulator 17.