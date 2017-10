Extinction - Im Gameplay-Trailer trifft Attack on Titan auf Shadow of the Colossus

Donnerstag, 05. Oktober 2017 um 17:45

Extinction nimmt euch mit in eine Welt, in der gigantische Fantasy-Wesen der Menschheit den Garaus machen wollen. Uns erinnert das neue Action-Spiel an eine Mischung aus dem beliebten Anime Attack on Titan und Shadow of the Colossus. Der neue Gameplay-Trailer zeigt den Widerstand der Menschen trotz der offenbar hoffnungslosen Situation, in der sie sich befinden.

Wir sehen Avil, einen ausgebildeten Krieger, der den Kampf gegen die blutrünstigen Bestien aufnimmt. Der schnelle Schnitt des Videos lässt uns Auszüge aus seinen Schlachten miterleben; dabei kommen auch Avils Greifhaken und seine lodernde Klinge zum Einsatz. Extinction kommt voraussichtlich Anfang 2018 für PS4, Xbox One und PC auf den Markt.