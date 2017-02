Falcon BMS - Warum ist das dein Lieblingsspiel?

Sonntag, 26. Februar 2017 um 08:00

Wenn echte Kampfpiloten ihre Freizeit mit einem Flugsimulator verbringen, ist das vermutlich die größte Auszeichnung, die sich so eine Simulation verdienen kann. Tim, der uns die Mod Falcon BMS für Falcon 4.0 in dieser Episode vorstellt, ist zwar kein Kampfpilot sondern noch in der virtuellen Flugschule, dafür aber umso begeisterter davon, wie exakt sein Lieblingsspiel die Realität des Fliegens auf seinen Monitor zaubert. Ein wirklich faszinierendes Projekt.

Der Konkurrent: DCS World bei Dein Lieblingsspiel

