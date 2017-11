Far Cry 5 - Trailer: Grafik-Pracht in Montana

Mittwoch, 15. November 2017 um 17:01

Im Trailer mit Spielszenen aus Far Cry 5 zeigen die Entwickler von Ubisoft, wieviel Liebe zum Detail in der virtuellen Nachbildung des US-Bundesstaats Montana steckt. Mit Technologien wie Photogrammetrie wurden so besonders echt wirkende Texturen und Effekte ins Spiel gebracht.

In Far Cry 5 für PC, PS4 und Xbox One tritt der Spieler im Landstrich Hope County gegen die religiöse Sekte von Joseph Seed an. Das Spiel erscheint am 27. Februar 2018.