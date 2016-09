FIFA 17 Demo - PC gegen PS4 und Xbox One im Grafik-Vergleich

16.09.2016 23 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Wir vergleichen die Grafik der FIFA 17 Demo auf PC, PS4 und Xbox One. PC ist auf maximale Grafik-Details gestellt. Eine Übersicht über die Grafik-Optionen gibt es am Ende des Videos. FIFA 17 führt erstmalig die Frostbite Engine in die FIFA-Serie für PC, PS4 und Xbox One ein. Wir haben alle Szenen zu identischen Bedingungen aufgenommen, also gleiche Stadien, Wetter- und Tageszeiten. Da die Demo Einschränkungen hat, konnten wir etwa regnerische Bedingungen nicht aufnehmen – das reichen wir in einem späteren Video nach. Dieses Video auf YouTube in 1080p60 ansehen. Im Video haben wir einen One GameStar-PC Ultra mit einer GeForce GTX 980 Ti benutzt. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.