FIFA 17 gegen PES 2017 - Die Fußballgiganten im Grafikvergleich

Wir vergleichen die Grafik der FIFA 17 Demo mit der Retail Version von Pro Evolution Soccer PES 2017, beides auf der PS4. Da die FIFA 17 Demo im Umfang stark eingeschränkt ist, können wir an dieser Stelle kein identisches Stadion zeigen oder regnerisches Wetter. Wir holen das in einem späteren Vergleich nach. Dieses Video auf YouTube in 1080p60 sehen. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.