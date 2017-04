FIFA 17 Pro Clubs - Warum ist das dein Lieblingsspiel?

Sonntag, 23. April 2017 um 07:00

Julius ist großer FIFA-Fan. Im Gegensatz zum Gros der FIFA-Spieler interessiert ihn allerdings der beleibte Ultimate-Team-Modus überhaupt nicht. Stattdessen verbringen er und seine Freunde ihre Zeitr auf dem Platz fast ausschließlich im Pro Clubs Modus, den die restliche Spielerschaft - genau wie EA - eher steifmütterlich behandelt.

In dieser Folge unseres Video-Formats Dein Lieblingsspiel erklärt er uns, warum gerade dieser Modus, in dem bis zu 11 menschliche Spieler pro Mannschaft gegeneinander antreten, sein absoluter Favorit ist. Gleichzeitig geht's aber auch um die Tücken des durchaus speziellen Spielvariante. Besonders der Einstieg ist nicht ganz einfach. Zu Belohnung winkt dafür aber die wohl realistsichste Fußball-Erfahrung auf PC und Konsole - zumindest wenn nach Julius geht.

In unserem Video-Format Dein Lieblingsspiel stellen unsere Leser und Zuschauer Johannes ihr ganz persönliches Lieblingsspiel vor. Egal ob Mod, AAA-Titel mit Twist oder abgedrehte Nischen-Simulation. Sie wollen auch mal mit Ihrem Lieblingsspiel in die Sendung? Dann schreiben Sie eine kurze Bewerbung an jrohe@gamestar.de, in der sie erklären, warum es ihr Lieblingsspiel verdient hat, mal ausführlich vorgestellt zu werden.