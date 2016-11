Final Fantasy 15 - Alles, was ihr über das JRPG wissen müsst in 9 Minuten

Dienstag, 22. November 2016 um 10:05

Der Release von Final Fantasy 15 steht kurz bevor, auch wenn das Rollenspiel in einigen Ländern schon zu haben ist und das Internet nur so vor Spoilern wimmelt. Wer die wichtigsten Dinge über Final Fantasy 15 wissen will, ohne dabei Gefahr zu laufen, das Ende zu erfahren, darf sich in den 9-minütigen 101-Trailer stürzen, den Square Enix mit der Welt geteilt hat.

Hier erfahrt ihr noch einmal kompakt alle Details zur Hintergrundgeschichte, den Hauptcharakteren und der fantastischen Spielwelt, die euch im besten Falle mehr als 50 Stunden in ihren Bann ziehen soll. Außerdem wird euch das Kampfsystem vorgestellt und ihr bekommt Einblicke in das Magiesystem, die Beschwörungen der »Astrale« und die zahllosen Mini-Spiele, die sich in Final Fantasy 15 verstecken.

Final Fantasy 15 erscheint am 29. November 2016 für PS4 und Xbox One.