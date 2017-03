Final Fantasy 15 - Gameplay-Szenen in der Techdemo von der GDC 2017

Freitag, 03. März 2017 um 11:13

Das Video zeigt unter anderem eine Tech-Demo von Final Fantasy 15 auf der Game Developers Conference 2017.

Die Gameplay-Szenen wurden unter anderem mithilfe der neuen GeForce GTX 1080 Ti von Nvidia aufgenommen, was eine PC-Version des Rollenspiels Final Fantasy 15 immer wahrscheinlicher werden lässt.

Des Weiteren erklärt der Game Director Hajime Tabate in dem Video, welche Herausforderungen Square Enix bei der Entwicklung von Final Fantasy 15 meisten musste - vor allem in technischer Hinsicht. Dabei gibt es unter anderem auch einige Einblicke in die frühere Entstehungsphase des Spiels.