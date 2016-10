Final Fantasy 15 - Kinoreifer CGI-Trailer zeigt böse Vorahnung von Noctis

Donnerstag, 27. Oktober 2016 um 17:10

Lange dauert es nicht mehr, bis Final Fantasy 15 endlich erscheint. Heute gaben die Entwickler bekannt, dass das japanische Rollenspiel den Gold-Status erreicht hat und damit offiziell fertiggestellt ist.

Passend zu diesem Anlass dürfen wir uns auch über einen neuen CGI-Trailer namens "Omen" freuen, der uns die bösen Vorahnungen von Protagonist Noctis zeigt. Mit kinoreifer Inszenzierung erleben wir Noctis, wie er einen Albtraum überstehen muss, der ihm eine dunkle Zukunft offenbart.

Final Fantasy 15 erscheint am 29. November für PS4 und Xbox One. Eine Umsetzung für den PC dürte so bald nicht in Sicht sein.