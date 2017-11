Final Fantasy 15 - Xbox One X gegen Xbox One und PS4 Pro im Grafikvergleich

Freitag, 10. November 2017 um 11:54

Auch Final Fantasy 15 wurde für die Xbox One X angepasst. Wir wollen wissen, wie umfangreich die Anpassung ist und vergleichen daher die Grafik von Final Fantasy XV auf Xbox One X, PS4 Pro und Xbox One.

Das Video gibt es in 4K UHD bei Candyland auf YouTube.

Sowohl auf der PS4 Pro als auch auf der Xbox One X haben wir den Modus "Hoch" gewählt, der seinen Fokus auf Auflösung und bessere Bildqualität legt. Die Unterschiede fallen sofort auf. Die Xbox One X Version liefert nicht nur das schärfste Bild, sie profitiert offenbar auch von besseren Texturen, was vor allem beim Terrain auffällt.

Final Fantasy 15 im Test: Ein Neuanfang

